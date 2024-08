Tassa di soggiorno, tesoretto milionario che tiene a galla i Comuni turistici

Nel Bresciano vale circa venti milioni di euro. Può essere applicata in oltre di 150 municipi

Turisti a Desenzano © www.giornaledibrescia.it

Pagata sempre con un certo fastidio dai turisti (e non potrebbe essere altrimenti), la tassa di soggiorno (che poi tecnicamente è un’imposta) è comunque una risorsa molto rilevante per un numero significativo di Comuni bresciani; solo per fare un esempio: a Desenzano vale quasi due milioni all’anno (quasi il 7% del bilancio). La tassa di soggiorno può essere applicata nei capoluoghi di provincia, nelle unioni di Comuni e nei Comuni turistici, nel Bresciano (in base a quanto stabilito da Regione