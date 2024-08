«Sono risorse fondamentali per i servizi al turismo»

Risatti, sindaco di Limone: «Ricadute positive anche sulla qualità di vita dei residenti»

Turisti a Limone del Garda © www.giornaledibrescia.it

Contrario ad ogni ipotesi di aumento, ma soprattutto contrario a qualsiasi modifica del vincolo di destinazione del gettito dell’imposta di soggiorno. Francheschino Risatti, sindaco di Limone sul Garda al quarto mandato e imprenditore alberghiero, non vede di buon occhio gli interventi al vaglio del Governo per ridisegnare il balzello pagato dai turisti per il pernottamento: «Non condivido la proposta di aumentare ulteriormente la tassa - dice - ma soprattutto sono contrario ad ogni modifica del