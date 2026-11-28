Rovato è il primo Comune bresciano con la Polizia locale dotata di Taser

Dopo sei mesi di sperimentazione il Consiglio comunale ha approvato l'introduzione stabile del dispositivo in dotazione agli agenti. In tre dei quattro interventi critici è bastata la minaccia di utilizzarlo per fermare comportamenti violenti

Simone Bracchi Giornalista 28 novembre 2026 2 ' di lettura

Il taser per gli agenti della Polizia locale Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti taserPolizia localeadottatoRovato Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...