Il Taser entra stabilmente in dotazione alla Polizia Locale di Rovato. Il Consiglio comunale ha approvato in via definitiva l'utilizzo del dispositivo dopo sei mesi di sperimentazione. Rovato diventa così il primo Comune della provincia di Brescia ad adottare questa decisione.
La sperimentazione
Il bilancio della fase sperimentale, secondo quanto comunicato dall'Amministrazione, è stato positivo. In sei mesi si sono verificati quattro episodi particolarmente critici nei quali gli agenti hanno dovuto estrarre il Taser. In tre occasioni è bastata la minaccia di utilizzarlo per convincere le persone coinvolte a desistere da comportamenti violenti, senza che fosse necessario alcun contatto fisico. Nel quarto caso, invece, il dispositivo è stato effettivamente utilizzato per fermare una persona che stava aggredendo un privato cittadino.
Funzione deterrente
Proprio la funzione deterrente è uno degli aspetti su cui punta l'Amministrazione comunale. «La presenza del dispositivo alla cintura degli agenti, infatti, può contribuire a scoraggiare atteggiamenti aggressivi e a far cessare situazioni potenzialmente pericolose prima che degenerino», si legge nella nota del Comune.
Per rendere definitiva l’adozione, il Comune ha sostenuto i costi per l'acquisto dei dispositivi e per la formazione specialistica di tutto il personale del Comando. Due operatori sono stati inoltre abilitati come istruttori, così da permettere alla Polizia locale di gestire autonomamente i futuri aggiornamenti professionali e contenere nel tempo le spese per la formazione.
La sindaca
«L’investimento nella sicurezza non è una scelta accessoria, ma una priorità assoluta per proteggere concretamente sia i cittadini sia gli operatori che ogni giorno lavorano in prima linea - dichiara la sindaca Valentina Bergo -. Le criticità del territorio cambiano e diventano sempre più complesse: per questo le nostre strategie di prevenzione devono sapersi aggiornare con tempestività. I risultati della sperimentazione confermano che dotare in modo definitivo la Polizia locale di strumenti moderni e proporzionati, affiancati da una formazione rigorosa, significa adeguare la nostra risposta alle sfide attuali e garantire un presidio più efficace e sicuro per tutta la comunità».