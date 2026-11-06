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Rovato, aggredisce gli agenti per fuggire: si ferma davanti al taser

Un uomo di 46 anni, al volante dopo aver bevuto, si rifiuta di fare il test antidroga. Nell'auto aveva una spranga, una mazza, hashish e cocaina
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

Un taser (foto d'archivio)
Un taser (foto d'archivio)

Ha tentato di scappare, per evitare il controllo, aggredendo gli agenti e si è fermato soltanto davanti al taser. È successo mercoledì sera, intorno alle 23, a Rovato, nella zona industriale di via Primo Maggio, dove una pattuglia della Polizia locale ha fermato un Range Rover sospetto durante un servizio di prevenzione di furti e spaccio.

Alla guida c'era un bresciano di 46 anni, che ha reagito aggredendo gli operatori nel tentativo di fuggire. La situazione si è sbloccata soltanto quando uno degli agenti ha estratto il faser, facendolo desistere.

L'uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sull'eventuale assunzione di stupefacenti. Nell'abitacolo aveva inoltre una spranga e una mazza, entrambe a portata di mano e pronte all'uso: da qui un'ulteriore denuncia per il possesso di armi improprie. Durante il controllo sono stati trovati anche hashish e cocaina. Per il possesso delle sostanze è scattata la segnalazione.

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