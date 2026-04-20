Rovato, la Polizia locale ha iniziato la sperimentazione con il taser

È iniziata la sperimentazione del taser in dotazione alla Polizia locale di Rovato. Dopo il completamento dell’iter amministrativo e della formazione degli operatori, gli agenti sono stati abilitati all’utilizzo dell’arma ad impulso elettrico.

La fase di test durerà sei mesi, al termine dei quali verrà valutata l’eventuale introduzione definitiva dello strumento. Il taser si colloca come soluzione intermedia tra i dispositivi difensivi, come lo spray al peperoncino, e la pistola.

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Tra gli obiettivi principali c’è la de-escalation delle situazioni a rischio: grazie a protocolli operativi codificati, il dispositivo può avere anche una funzione deterrente, riducendo il ricorso alla forza. Il taser agisce tramite incapacità neuromuscolare temporanea, permettendo di neutralizzare persone aggressive a distanza e con minori rischi di lesioni per agenti e coinvolti.

La sperimentazione si inserisce in un più ampio piano di aggiornamento degli strumenti e delle strategie per la sicurezza urbana. In corso anche il potenziamento del sistema di videosorveglianza, l’ammodernamento del gabinetto di fotosegnalamento e il rinnovo del parco veicoli della Polizia Locale.