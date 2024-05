Strage di piazza Loggia, 50 anni dopo: la diretta della cerimonia con Mattarella

Le celebrazioni per i 50 anni dalla Strage di piazza Loggia,a cui prenderà parte il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sarà trasmessa in diretta e raccontata da Giornale di Brescia, Teletutto e Radio Bresciasette. In questo articolo potete trovare gli aggiornamenti in tempo reale, oltre alla diretta tv dalle 9 con il vicedirettore Giorgio Bardaglio, in studio con Carlo Muzzi. In collegamento ci saranno da piazza Loggia Andrea Cittadini e dal teatro Grande Salvatore Montillo.

ore 9.13 – Tremolada e Milani in piazza

In piazza anche il vescovo Pierantonio Tremolada: «Oggi è una giornata di ricordo: siamo portatori di una memoria indelebile che dobbiamo custodire, per costruire un futuro senza violenza».

Piazza Loggia si fa sempre più gremita - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Piazza Loggia si fa sempre più gremita - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Piazza Loggia si fa sempre più gremita - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Piazza Loggia si fa sempre più gremita - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Piazza Loggia si fa sempre più gremita - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Piazza Loggia si fa sempre più gremita - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Piazza Loggia si fa sempre più gremita - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Piazza Loggia si fa sempre più gremita - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Piazza Loggia si fa sempre più gremita - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Manlio Milani, presidente di Casa della Memoria: «Cinquant’anni fa pioveva, oggi c’è il sole e mi sembra significativo. Si riesce a andare oltre e dare senso alla perdita quando questa perdita acquisisce significato per gli altri. Eravamo in piazza tutti insieme e tutti insieme siamo andati oltre, senza mai dimenticare».

ore 9.07 – Landini in piazza

Maurizio Landini in piazza Loggia - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Arrivato in piazza Loggia anche Maurizio Landini, segretario della Cgil che parlerà sul palco, che al microfono di Andrea Cittadini ha detto: «Il ricordo della Strage testimonia quanto sia importante il ricordo, nel nome della Costituzione. Una testimonianza in cui Brescia è capofila, ma che trova voce in tutto il Paese».

8.30 – Messa al Vantiniano, mentre la piazza si riempie

Piazza Loggia poco prima dell'inizio delle celebrazioni per il 50esimo - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Piazza Loggia poco prima dell'inizio delle celebrazioni per il 50esimo - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Piazza Loggia poco prima dell'inizio delle celebrazioni per il 50esimo - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Piazza Loggia poco prima dell'inizio delle celebrazioni per il 50esimo - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Piazza Loggia poco prima dell'inizio delle celebrazioni per il 50esimo - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Piazza Loggia poco prima dell'inizio delle celebrazioni per il 50esimo - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Piazza Loggia poco prima dell'inizio delle celebrazioni per il 50esimo - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Piazza Loggia poco prima dell'inizio delle celebrazioni per il 50esimo - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Piazza Loggia poco prima dell'inizio delle celebrazioni per il 50esimo - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Piazza Loggia poco prima dell'inizio delle celebrazioni per il 50esimo - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Piazza Loggia poco prima dell'inizio delle celebrazioni per il 50esimo - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Piazza Loggia poco prima dell'inizio delle celebrazioni per il 50esimo - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Piazza Loggia poco prima dell'inizio delle celebrazioni per il 50esimo - Maurizio Landini in piazza Loggia - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Alle 8.30 Piazza della Loggia è già piena. L’atmosfera è di pacata e rispettosa partecipazione: il vociare è sommesso e piano piano si sta alzando. Dopo la messa al Cimitero Vantiniano, infatti, è il momento del lungo e sentito corteo delle associazioni cittadine, dei sindacati e dei partiti politici. Guidati dalla voce di don Fabio Corazzina, hanno deposto omaggi floreali e alzato gli stendardi di fronte alla stele che ricorda le otto vittime dell’attentato.

La commemorazione al Vantiniano prima delle celebrazioni in piazza Loggia - Foto Giovanni Benini/Neg © www.giornaledibrescia.it

La commemorazione al Vantiniano prima delle celebrazioni in piazza Loggia - Foto Giovanni Benini/Neg © www.giornaledibrescia.it

La commemorazione al Vantiniano prima delle celebrazioni in piazza Loggia - Foto Giovanni Benini/Neg © www.giornaledibrescia.it

La commemorazione al Vantiniano prima delle celebrazioni in piazza Loggia - Foto Giovanni Benini/Neg © www.giornaledibrescia.it

La commemorazione al Vantiniano prima delle celebrazioni in piazza Loggia - Foto Giovanni Benini/Neg © www.giornaledibrescia.it

La commemorazione al Vantiniano prima delle celebrazioni in piazza Loggia - Foto Giovanni Benini/Neg © www.giornaledibrescia.it

La commemorazione al Vantiniano prima delle celebrazioni in piazza Loggia - Foto Giovanni Benini/Neg © www.giornaledibrescia.it

La commemorazione al Vantiniano prima delle celebrazioni in piazza Loggia - Foto Giovanni Benini/Neg © www.giornaledibrescia.it

I primi a sfilare sono stati la Federazione lavoratori della conoscenza FLC di CGIL, le Acli provinciali, l’Associazione dei lavoratori a lavoro con Brescia, Alleanza Verdi e Sinistra, il Gruppo amicizia Italia Cuba e il Circolo bassa bresciana. Dopodiché il cammino è proseguito con Emergency, ARCI, FIAB, licei e scuole.