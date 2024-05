Strage di piazza Loggia, la famiglia Castrezzati completa in un video il discorso interrotto 50 anni fa

Le voci sono di 14 parenti dell’ex sindacalista Cisl che il 28 maggio 1974 stava parlando in piazza

Il discorso di Franco Castrezzati letto da figli, nipoti e pronipoti nel 50esimo anniversario della strage

Quel «a Milano...» seguito da un boato è entrato nella storia di Brescia e dell’Italia. Ma come avrebbe continuato Franco Castrezzati il suo intervento in Piazza Loggia se non fosse scoppiata la bomba alle 10.12 del 28 maggio 1974?. «Una curiosità che mia figlia ha avuto a lungo. Lei che non ha conosciuto il nonno nel periodo più importante della sua carriera ha fatto di tutto per ritrovare il testo di quella maledetta mattina» racconta Marco Castrezzati, figlio dell’allora sindacalista Cisl che