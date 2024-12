Speleologa bloccata nella grotta Bueno Fonteno, è ancora Ottavia Piana

Ancora una speleologa intrappolata nella grotta Bueno Fonteno in provincia di Bergamo. E si tratta ancora una volta di Ottavia Piana, la 33enne di Adro ma iscritta al Cai di Lovere, che nel 2023 era rimasta ferita e intrappolata nella stessa grotta durante una esplorazione nel mese di luglio e per cui era stato necessario un intervento di soccorso lungo e delicato che aveva impegnato squadre di speleologi da tutto il nord Italia per 48 ore.

L'allarme è scattato ieri sera attorno alle 22.30 quando i compagni di cordata, usciti dalla grotta, hanno avvisato i soccorsi. La giovane donna stava lavorando insieme ad un gruppo di sette colleghi nell'ambito dell'«Operazione Sebino» per la mappatura del sottosuolo quando sarebbe precipitata in una cavità riportando alcune fratture.

ORE 13.36, OTTAVIA: "SONO FUORI"

Immediatamente la macchina dei soccorsi si è messa in moto e dalla scorsa notte sono in corso le operazioni di recupero che si annunciano lunghe e complesse. Il punto in cui si è verificato l'incidente non è distante da quello in cui si era verificato il precedente analogo episodio.

Il punto in cui la donna è bloccata è particolarmente difficile da raggiungere: per arrivare all'imbocco della grotta è necessario camminare per un lungo tratto dato che i mezzi di terra non si possono avvicinare.