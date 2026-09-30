Spari contro una casa a Montichiari, si cerca il gruppo di fuoco

L’episodio è avvenuto martedì sera in via Venzaga e nessuno è rimasto ferito. I proiettili partiti da diverse armi, tra le quali una pistola e un fucile

Paolo Bertoli Giornalista 30 settembre 2026

I colpi partiti anche da una pistola (archivio) Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti spariMontichiari Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...