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Spari contro una casa a Montichiari, si cerca il gruppo di fuoco

L’episodio è avvenuto martedì sera in via Venzaga e nessuno è rimasto ferito. I proiettili partiti da diverse armi, tra le quali una pistola e un fucile
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

I colpi partiti anche da una pistola (archivio)
I colpi partiti anche da una pistola (archivio)

Diversi colpi di pistola e di fucile, con almeno due diverse armi, sono stati sparati ieri sera, martedì 29 settembre, attorno alle 22 a Montichiari in via Venzaga. I proiettili sono stati diretti alle finestre dell’appartamento in cui vive una donna di etnia Rom e hanno bucato le imposte penetrando nell’abitazione: nessuno è rimasto ferito.

Sull’accaduto indagano i carabinieri di Montichiari che stanno cercando testimonianze per individuare i responsabili. Non ci sarebbero infatti telecamere in zona, fondamentali per individuare e il gruppo di fuoco.

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