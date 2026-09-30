Spari contro una casa a Montichiari, si cerca il gruppo di fuoco

Diversi colpi di pistola e di fucile, con almeno due diverse armi, sono stati sparati ieri sera, martedì 29 settembre, attorno alle 22 a Montichiari in via Venzaga. I proiettili sono stati diretti alle finestre dell’appartamento in cui vive una donna di etnia Rom e hanno bucato le imposte penetrando nell’abitazione: nessuno è rimasto ferito.
Sull’accaduto indagano i carabinieri di Montichiari che stanno cercando testimonianze per individuare i responsabili. Non ci sarebbero infatti telecamere in zona, fondamentali per individuare e il gruppo di fuoco.