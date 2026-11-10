Spaccio tra i campi di mais, a Vobarno arrestato l’uomo più pericoloso

Si nascondeva sotto il letto, convinto forse di riuscire a sfuggire ai carabinieri che stavano circondando l'abitazione. Ma il tentativo non è servito: i militari lo hanno trovato e arrestato. È successo a Vobarno, dove è scattato uno dei blitz più delicati dell'operazione «Maishish 2», l'indagine dei carabinieri di Cremona che ha portato allo smantellamento di un gruppo dedito allo spaccio di droga nelle campagne attorno al capoluogo cremonese.
L’operazione
Sei le persone finite in carcere questa mattina, martedì 10 novembre. E proprio il Bresciano ha avuto un ruolo importante nella fase operativa dell'indagine: uno degli indagati, indicato dagli investigatori come la figura più temibile e violenta del gruppo, è stato individuato in un'abitazione di Vobarno, dove era ospitato da un conoscente.
Per arrestarlo è stato necessario un intervento in forze. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo investigativo di Cremona, i militari della Compagnia di Salò e gli uomini del Primo intervento del Comando provinciale di Brescia, reparto specializzato nelle operazioni più delicate e nella cattura di soggetti pericolosi. L'abitazione è stata prima circondata e isolata, poi i militari hanno fatto irruzione. L'uomo aveva cercato rifugio sotto un letto, ma è stato individuato e ammanettato.
Un secondo arresto nel Bresciano è stato eseguito grazie al supporto dei carabinieri del Comando provinciale di Brescia. L'operazione ha infatti coinvolto anche i comandi provinciali di Potenza e Salerno, oltre alle unità cinofile antidroga di Orio al Serio.
Lo spaccio nelle campagne
L'indagine, coordinata dalla Procura di Cremona, ha ricostruito due anni di attività di spaccio di eroina, cocaina e hashish nelle campagne di diversi comuni e frazioni attorno a Cremona. I sei arrestati, uomini tra i 19 e i 30 anni, sono tutti senza fissa dimora, irregolari sul territorio nazionale e con precedenti specifici.
Il gruppo aveva organizzato una rete di piazze di spaccio nascoste nella vegetazione, nei boschetti e tra i filari di granturco. Le zone interessate comprendevano Persico Dosimo, Luignano, Pozzaglio e Uniti, Castelnuovo del Zappa, Corte de' Frati, Bettenesco, Olmeneta, Cortetano, Malagnino e Marzalengo.
Un sistema studiato per rendere complicati i controlli e gli interventi delle forze dell'ordine. I pusher cambiavano anche più volte al giorno il punto di ritrovo, comunicando telefonicamente ai clienti dove raggiungerli. Gli acquirenti arrivavano nei campi e aspettavano che gli spacciatori uscissero dalla vegetazione: la consegna della droga e il pagamento avvenivano in pochi secondi.
L’indagine
I carabinieri sono riusciti a documentare centinaia di cessioni attraverso appostamenti, riprese fotografiche e video, attività che ha richiesto anche operazioni di mimetizzazione e infiltrazione nelle campagne.
Al vertice del gruppo, secondo la ricostruzione investigativa, c'era un uomo con un ruolo di coordinamento. Si occupava di procurare la droga, ricevere le telefonate dei clienti, stabilire i luoghi degli appuntamenti e distribuire i compiti ai complici. Questi ultimi preparavano le dosi, le pesavano, le confezionavano in involucri di cellophane e controllavano continuamente la zona prima delle consegne.
I pagamenti anche in vestiti
Un particolare emerso durante gli appostamenti riguarda anche le modalità di pagamento. Non tutti gli acquirenti utilizzavano denaro contante: alcuni portavano direttamente nei campi generi alimentari, batterie, power bank per telefoni, scarpe e vestiti, utilizzati come merce di scambio per ottenere le dosi.
Decine di clienti, uomini e donne di diverse età, sono stati identificati e segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti.