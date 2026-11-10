Spaccio tra i campi di mais, a Vobarno arrestato l’uomo più pericoloso

Operazione tra Cremona e Brescia, sei persone in carcere. Per catturare la figura più violenta sono intervenuti anche i reparti specializzati dei carabinieri

Simone Bracchi Giornalista 10 novembre 2026 3 ' di lettura

Lo spaccio tra i campi di mais Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti carabinieridrogablitzspaccioVobarno Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...