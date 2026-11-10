Slitta ancora la riapertura dell’ufficio postale di Travagliato

Si parla del 25 novembre a causa di ritardi nell’approvvigionamento dei materiali ma il sindaco non è convinto e i cittadini, soprattutto gli anziani, lamentano i disagi. Intanto il servizio ha cambiato tre sedi

Alice Resconi 10 novembre 2026 2 ' di lettura