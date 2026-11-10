Slitta ancora la riapertura dell’ufficio postale di Travagliato

Ancora un rinvio per l'ufficio postale di via Breda a Travagliato, che resterà chiuso almeno fino al prossimo 25 novembre. L’ulteriore proroga prolunga i disagi per i cittadini, soprattutto i più anziani, costretti ormai da mesi a rivolgersi agli sportelli dei paesi limitrofi per usufruire dei servizi postali.
La chiusura era iniziata in seguito ai danni provocati dall'assalto al bancomat del dicembre 2025. A marzo erano poi partiti gli interventi di ristrutturazione e ammodernamento della sede, inseriti nel progetto Polis. Un percorso che ha incontrato però diverse difficoltà anche perché inizialmente Travagliato non figurava tra i Comuni coinvolti nel progetto.
I motivi
La motivazione fornita da Poste Italiane, in una comunicazione inviata al Comune, è ancora una volta legata a «ritardi nell’approvvigionamento di materiali». Una spiegazione che, tuttavia, non convince del tutto l'Amministrazione. «Mi è stata data la stessa motivazione anche nelle scorse comunicazioni – sottolinea il sindaco Renato Pasinetti –. Come Comune abbiamo margini di intervento limitati dal momento che Poste Italiane è un ente nazionale dotato di una propria gestione e autonomia organizzativa. Resta però alta la preoccupazione per una situazione che continua a protrarsi senza una data di riapertura certa e che rischia di penalizzare soprattutto le fasce più fragili della popolazione».
Le conseguenze
A risentire della chiusura sono infatti in particolare le persone anziane, per le quali lo sportello postale rimane un servizio essenziale: lo utilizzano ancora quotidianamente per operazioni che non sempre è facile effettuare online e faticano di più a raggiungere gli uffici postali degli altri comuni.
Gli spostamenti
Nel frattempo il malcontento tra i cittadini cresce alimentato anche dal fatto che dal 21 ottobre è cambiato nuovamente lo sportello in cui posso recarsi per usufruire dei servizi delle Poste. I residenti non devono più andare nell’ufficio di Roncadelle ma in quello di Torbole Casaglia: «In 11 mesi abbiamo visitato tre sportelli: Ospitaletto, Roncadelle e ora Torbole, quindi al prossimo sportello abbiamo un bonus? – lamenta un cittadino -. Chiediamo a Poste Italiane un po' più di serietà nelle comunicazioni: l’utenza di un Comune di oltre 13mila abitanti ha necessità dello sportello, senza ulteriori rinvii».