Altra esplosione nella notte, questa volta al Postamat di Travagliato

L’allarme è scattato attorno alle due della notte, quando un boato ha svegliato i residenti di via Breda, a Travagliato. A provocarlo l’esplosione che ha divelto il Postamat dell’ufficio postale che ha sede sotto i portici. Lo sportello automatico è stato completamente sventrato: sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno poi richiesto il supporto del Vigili del fuoco per verificare che non ci fossero seri danni al resto della struttura.

Il colpo arriva a solo un giorno di distanza dal duplice assalto notturno nella zona del lago di Garda. Se a Manerba il colpo al bancomat della filiale Btl del Crociale non è andato a buon fine, il secondo tentativo messo a segno allo sportello Atm della Btl di piazza Don Vantini a Soiano ha provocato un’esplosione che, anche in questo caso, ha divelto la cassa esterna e provocato seri danni alla struttura della filiale.

Le indagini dei carabinieri sono in corso.