Auto e moto rubate, due uomini denunciati per ricettazione

Un’auto e una moto, entrambe rubate, recuperate e due uomini denunciati per ricettazione. L’automobilista anche per guida sotto effetto di droga. Ieri, lunedì 20 luglio, gli agenti della Polizia locale di Brescia hanno effettuato alcuni interventi in città, durante dei servizi sul territorio.
Al parco Tarello
In mattinata nel parco Tarello, durante un servizio di assistenza agli operatori di Aprica, gli agenti hanno identificato alcune persone, tre delle quali sono state sanzionate per consumo di alcol all’interno del parco. Inoltre, sono stati rinvenuti ed eliminati indumenti e oggetti verosimilmente utilizzati per il bivacco. L’attività di presidio e controllo al parco è proseguita anche nel pomeriggio.
Gli interventi
In via Orzinuovi, nel tardo pomeriggio, è stato fermato un uomo di 24 anni alla guida di un’Alfa Romeo 159 con targa svizzera. A seguito di accertamenti, l’auto è risultata rubata e il conducente in evidente stato di alterazione da sostanze stupefacenti, oltre che in possesso di circa 40 grammi di hashish. L’uomo è stato denunciato per guida in stato di alterazione, per possesso di droga e per ricettazione.
In serata, in via Tanasco – nel quartiere San Bartolomeo –, una pattuglia ha notato una moto ferma all’interno di un’area privata e un uomo che cercava di nascondersi. Subito intercettato, a seguito di accertamenti è emerso che il mezzo era rubato e quindi, anche in questo caso, è scattata la denuncia per ricettazione oltre a quella per possesso di droga, rinvenuta in modeste quantità.