Spaccio e immigrazione clandestina: nuovi controlli nei parchi bresciani

Si è svolta ieri un’operazione interforze al Tarello e al Gallo: durante i controlli è stata recuperata droga destinata allo spaccio

Paolo Bertoli Giornalista 31 luglio 2026 1 ' di lettura

Fotogallery 12 foto Controlli interforze al Parco Tarello Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti forze dell'ordineparchidegradocontrollo interforzeBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...