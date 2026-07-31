Spaccio e immigrazione clandestina: nuovi controlli nei parchi bresciani

Nuova ondata di controlli interforze nei parchi della zona sud della città nelle scorse ore. L'intervento, disposto dal questore Paolo Sartori su indicazione del prefetto Andrea Polichetti, ha risposto anche alle recenti segnalazioni dei cittadini, concentrandosi sul centro storico, la stazione ferroviaria, i quartieri di Sanpolino e Sant’Eufemia e i principali parchi cittadino, dal Tarello al Gallo e al Falcone e Borsellino.
L’obiettivo principale è stato il contrasto allo spaccio, alla microcriminalità e all’immigrazione clandestina. Tra i risultati principali, un 34enne è stato denunciato per detenzione di 44 grammi di hashish destinati allo spaccio, mentre un 30enne è stato segnalato per l’inottemperanza a un Foglio di via e sanzionato per uso personale di droga.
Controlli nei locali e sanzioni amministrative
La Guardia di Finanza ha verificato sei esercizi commerciali, sequestrando oltre duemila prodotti alimentari e per la cura della persona non a norma in tre attività sanzionate. La Polizia Locale ha presidiato le strade allestendo posti di blocco ed elevato verbali per infrazioni al Codice della strada e al regolamento dei parchi.
Il bilancio complessivo parla di 273 persone identificate, 52 veicoli controllati e otto locali ispezionati. L'operazione ha portato il questore a firmare nuovi provvedimenti: tre ordini di allontanamento dal territorio nazionale, due Fogli di via, quattro Avvisi orali e un Daspo urbano. Come confermato dal questore Sartori, i controlli proseguiranno con regolarità in tutta la provincia per evitare il radicarsi di fenomeni di illegalità.