Sempio deciderà il giorno prima se rispondere alle domande dei pm
L'invito a comparire è per il 6 maggio. Il legale: «Il 5 scioglieremo la riserva»
Andrea Sempio accompagnato dai suoi avvocati - Ansa © www.giornaledibrescia.it
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