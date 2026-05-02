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Sempio deciderà il giorno prima se rispondere alle domande dei pm

L'invito a comparire è per il 6 maggio. Il legale: «Il 5 scioglieremo la riserva»
Andrea Sempio accompagnato dai suoi avvocati - Ansa © www.giornaledibrescia.it
Andrea Sempio accompagnato dai suoi avvocati - Ansa © www.giornaledibrescia.it

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