Garlasco, pm Pavia: «Sempio ha ucciso Chiara Poggi da solo»
La Procura ha modificato il capo di imputazione per omicidio volontario togliendo la parte in cui era accusato in concorso con altri ignoti o con Alberto Stasi
Andrea Sempio - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
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