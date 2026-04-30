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Garlasco: tutte le tappe dell’omicidio di Chiara Poggi, da Stasi a Sempio

La 26enne fu uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia. Il fidanzato, Alberto Stasi, assolto nei primi due gradi di giudizio, ha scontato una condanna a 16 anni. Ora però si indaga su Andrea Sempio
Andrea Sempio, Chiara Poggi e Alberto Stasi - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Andrea Sempio, Chiara Poggi e Alberto Stasi - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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delitto di Garlasco
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