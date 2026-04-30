Garlasco, «Chiara Poggi uccisa da Sempio dopo un approccio sessuale»
Questo il movente dell’omicidio secondo la nuova ricostruzione dei pm di Pavia. La vittima sarebbe stata colpita almeno dodici volte alla testa e avrebbe tentato di difendersi
Andrea Sempio - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
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