Alla Tito Speri di Toscolano festa per la riapertura della palestra

Bambini in festa a Toscolano Maderno per la riapertura della palestra della scuola primaria Tito Speri.

Entusiasmo

I più felici erano loro, gli alunni, che finalmente ritrovano, dopo un’attesa più lunga del previsto, uno spazio dedicato alle attività motorie. Ma la soddisfazione è generale, condivisa anche dalle associazioni sportive del paese che potranno tornare a svolgere le loro attività nella storica palestra. La struttura è stata riconsegnata alla comunità giovedì mattina, al termine di un lungo e complesso percorso di ristrutturazione e messa in sicurezza.

«Grazie a tutti voi, ragazzi e ragazze – ha detto la sindaca Chiara Chimini - che avete aspettato con pazienza. Gli spazi dedicati alle attività sportive e motorie sono fondamentali».

Il cantiere

I lavori, appaltati nel marzo 2024 con previsione di consegna entro il 6 agosto dello stesso anno, sono durati molto più di quanto programmato. Il 12 agosto 2025 l’Amministrazione si era addirittura vista costretta a risolvere il contratto con la ditta aggiudicataria dell’appalto, una decisione maturata dopo una lunga serie di ritardi, penali, ordini di servizio non rispettati e numerose azioni intraprese dagli uffici municipali per tutelare il patrimonio pubblico e la continuità del servizio scolastico.

Dopo la rescissione del contratto, il Comune ha interpellato progressivamente i soggetti che avevano partecipato alla gara, per stipulare un nuovo accordo finalizzato al completamento dei lavori. La ditta seconda classificata ha rinunciato all’affidamento, mentre la terza, la società Generali Costruzioni, con sede proprio a Toscolano Maderno, seria e affidabile, si è resa disponibile.

Ringraziamenti

«Grazie al lavoro degli uffici, dei tecnici, del Rup Francesco Sandri e a una nuova impresa che ha saputo portare a termine l’opera con professionalità – ha detto la vicesindaca e assessora ai lavori pubblici Vittoria Goi – oggi possiamo essere qui a inaugurare questo spazio». Anche il dirigente scolastico Giampiero Cerri ha sottolineato il valore di questo risultato: «È un passo importante per i nostri ragazzi, per le famiglie e per tutta la scuola. Restituire uno spazio così significa dare respiro alla vita scolastica».

A salutare l’apertura della palestra rinnovata e finalmente sicura, le voci dei bambini delle classi quarte e quinte con l’Inno d’Italia. ​​​​​​«Oggi non si inaugura solo una palestra – le parole degli amministratori –, ma si restituisce un luogo di crescita, di sport e di comunità. Un investimento concreto sul presente e sul futuro dei più giovani».