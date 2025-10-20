Toscolano, ripartono i lavori alla palestra della scuola elementare

Riprendono i lavori alla palestra della scuola elementare «Tito Speri». Una notizia attesa a Toscolano Maderno, dove si rimette in moto un cantiere pubblico che ha vissuto tante traversie, privando l’utenza, per un tempo molto più lungo del previsto, di uno spazio di grande rilevanza didattica e sociale. Sarà l’impresa Società generali costruzioni srl, con sede in paese, a portare a compimento l’opera, che prevede il miglioramento sismico e la riqualificazione della palestra.

Due step

«I lavori – rende noto il Comune – risultano organizzati in due fasi: la prima, con termine di ultimazione previsto per il 14 dicembre, utile alla definizione del progetto iniziale; la seconda, relativa alle maggiori opere resesi necessarie, già al vaglio della Soprintendenza».

I lavori, appaltati nel marzo 2024 con previsione di consegna dell’opera finita entro il 6 agosto 2024, riprendono dopo mesi di inadempienze e ritardi. Al punto che l’Amministrazione comunale del sindaco Chiara Chimini lo scorso 12 agosto aveva provveduto alla risoluzione del contratto con la ditta che si era aggiudicata l’appalto.

«Difficoltà infinite»

Una decisione maturata dopo una serie di ritardi, penali, ordini di servizio non rispettati e numerose azioni intraprese dagli uffici per tutelare il patrimonio pubblico e la continuità del servizio scolastico. «Abbiamo avuto difficoltà infinite con l’impresa – aveva spiegato in Consiglio comunale il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Vittoria Goi – e abbiamo avviato la procedura di recesso contrattuale a tutela del Comune, dei fondi investiti, sempre col fine ultimo di consegnare un’opera finita, sicura e funzionante alla cittadinanza, salvaguardando il diritto degli studenti a usufruire di spazi scolastici adeguati».

Nuovo contratto

Dopo la rescissione del contratto, la stazione appaltante, cioè il Comune, ha interpellato progressivamente i soggetti che avevano partecipato alla procedura di gara, per stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori. La ditta risultata seconda in graduatoria ha rinunciato all’affidamento, mentre la terza, la Società generali costruzioni, si è resa disponibile.

«Ringraziamo gli uffici comunali e i tecnici per l’impegno costante – dice l’Amministrazione – in tutte le delicate fasi che hanno condotto alla risoluzione del contratto con l’impresa inadempiente e ora al concreto riavvio del cantiere. Un grazie anche alla nuova impresa per aver offerto la massima collaborazione per una celere ripresa dei lavori».