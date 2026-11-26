Migliorare la sicurezza nell’interazione tra persone e nuove tecnologie per sfruttare appieno le potenzialità dell’innovazione, tenendone però sotto controllo i rischi. È un’esigenza sempre più attuale e il filo conduttore degli studi di Samuele Mazzei, giovane monteclarense, classe 2001, che ha appena iniziato un dottorato di ricerca all’Ait, Austrian institute of technology, importante centro di ricerca austriaco.
Il percorso
Alle spalle ha una laurea in Ingegneria informatica conseguita all’Università di Trento e un master in Human computer interaction che, per la tesi, lo ha portato anche in Svezia, alla Chalmers university of technology di Göteborg.
Il 25enne, appassionato di automobili, ha concluso il percorso di specializzazione con uno studio dedicato a un tema innovativo e attuale: aumentare la sicurezza dei conducenti nell’interazione con gli schermi e i sistemi multimediali presenti nei veicoli. Dispositivi diffusi e utili, ma che possono anche diventare una fonte di distrazione durante la guida.
Lo studio
«Ho ipotizzato un sistema di tracciamento degli occhi per "cliccare" sui comandi e sulle icone degli schermi semplicemente guardandoli, confermando poi la scelta direttamente dal volante, senza quindi staccare le mani», racconta Mazzei.
Per verificarne la fattibilità ha realizzato una sorta di simulatore e coinvolto 24 persone in una sperimentazione. I partecipanti hanno potuto interagire con uno schermo utilizzando esclusivamente lo sguardo. «L’esperimento ha permesso di raccogliere osservazioni e risultati utili a comprendere potenzialità e limiti di questa modalità».
Obiettivi
Ora, in Austria, Mazzei continuerà a occuparsi di sicurezza nell’interazione tra persone e tecnologie allargando però il campo di ricerca anche oltre il settore automobilistico. «L’obiettivo è esplorare le possibilità offerte dalla realtà aumentata e dalla realtà mista, che permettono di sovrapporre informazioni digitali all’ambiente reale, creando nuove modalità di interazione», spiega il ricercatore, il cui dottorato durerà tre anni.
Un ambito strettamente legato ai visori e, più in generale, ai sistemi che consentono esperienze immersive e che possono trovare applicazione in numerosi settori, dalla formazione del personale in poi. «Il filo conduttore sarà sempre il miglioramento della sicurezza nell’interazione tra persone e tecnologie, una tematica attuale che coinvolge anche i robot, la guida autonoma e molti altri ambiti».