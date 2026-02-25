Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Al Teatro romano aperture straordinarie per vedere gli scavi da vicino

L’appuntamento è per il 27 febbraio, il 27 marzo e il 24 aprile. Sarà possibile partecipare anche a una visita guidata
Il Teatro romano - © www.giornaledibrescia.it
Il Teatro romano - © www.giornaledibrescia.it
AA

Venerdì 27 febbraio, 27 marzo e 24 aprile, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 è prevista l’apertura straordinaria dei cancelli del corridoio Unesco su vicolo del Fontanone per consentire ai cittadini e ai turisti di affacciarsi sul cantiere e vedere da vicino gli archeologi impegnati a riportare alla luce le strutture del settore orientale del Teatro romano.

Gli scavi archeologici sono promossi e diretti dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia e rientrano nel più ampio progetto di recupero e manutenzione straordinaria del teatro cui è stato destinato un finanziamento del Ministero della Cultura di 1.500.000 di euro, come già annunciato lo scorso febbraio del 2024. Gli scavi archeologici sono effettuati sotto la direzione scientifica del funzionario archeologo della Soprintendenza Serena Solano e sono condotti dalla ditta archeologica AR/S Archeosistemi di Reggio Emilia e dall’impresa di scavi Belleri Silverio & C di Zone.

I lavori

Dopo i lavori di scavo dei mesi scorsi, che hanno portato alla rimozione dei resti degli edifici che nel tempo erano stati costruiti sulle strutture romane, apportando così maggiore leggibilità al monumento, sono in corso le indagini relative alle fasi di frequentazione medioevale del sito.

Nella zona centrale del teatro sono in corso di scavo alcune strutture «povere» a carattere insediativo e produttivo, con muretti in pietra in origine completati da alzati in materiale deperibile, focolari e piani d’uso. La zona è inoltra interessata da diverse tombe a inumazione, in nuda terra o in casse di pietra e laterizio, che via via occuparono la parte inferiore dell’ima cavea e l’orchestra sui livelli di abbandono e crollo delle strutture romane. Lo scavo archeologico proseguirà fino all’estate e sarà quindi seguito dal restauro delle strutture.

La visita guidata

Oltre all’apertura straordinaria, per chi desidera approfondire il contesto archeologico, alle 15 Fondazione Brescia Musei offre l’opportunità di partecipare a una visita guidata, a partecipazione gratuita, ma con prenotazione obbligatoria al CUP 030.8174200 cup@bresciamusei.com. L’iniziativa rientra in un percorso di riscoperta del sito archeologico, portato avanti dalla Soprintendenza in accordo con il Comune di Brescia e Fondazione Brescia Musei.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Teatro Romanoscavi archeologiciapertura straordinariaBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario