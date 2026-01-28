Teatro romano di Brescia, il cantiere è stato aperto alle visite

Qualcuno si affaccia curioso in vicolo del Fontanone, qualcuno arriva al cancello sperando di poterlo superare. A tre mesi dall'avvio del cantiere dello scavo archeologico del Teatro Romano di Brescia, il corridoio Unesco è stato aperto a turisti e cittadini che hanno potuto osservare da più vicino il progresso dei lavori che stanno riportando alla luce le strutture del settore orientale del teatro.

I lavori

A disposizione dei visitatori, che non sono potuti entrare nell’area del cantiere, ma solo sostare lungo il corridoio, anche alcuni archeologi che hanno risposto alle curiosità più disparate. Osservando l’area si nota l’evoluzione dei lavori, riaffiora il pavimento romano, ma anche alcune strutture del periodo medievale.

«Ci sembrava bello aprire le porte alla cittadinanza, ai passanti che in questi mesi si sono affacciati curiosi – ha detto Serena Solano funzionario archeologico Soprintendenza –. In questi tre mesi abbiamo rimosso le fondazioni degli edifici costruiti sopra il teatro, ora si può in maniera molto più chiara leggere la planimetria dell’area. Quello che è stato fatto è un’attività più consistente di rimozione, adesso stiamo lavorando sui livelli medievali, abbiamo individuato alcune sepolture: ora è la parte più attenta e lenta».

Le sorprese

Tante certezze trovate scavando, ma anche qualche sorpresa: «Con grande piacere in diversi punti abbiamo potuto constatare – ha continuato Solano – come si è conservata bene la pavimentazione e questo è un dato che conferma la monumentalità e la grandiosità dell’edificio che è uno dei più importanti dell’Italia settentrionale».

Gli scavi archeologici, promossi e diretti dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia, rientrano nel più ampio progetto di recupero e manutenzione straordinaria del teatro cui è stato destinato un finanziamento ministeriale di un mione e mezzo di euro.

«Come tempistiche – ha chiosato la funzionaria – siamo in linea con i tempi, stiamo valutando qualche variante di cantiere per lavorare al meglio e in sicurezza. Ripeteremo sicuramente l’apertura alla cittadinanza, con l’idea di restituire a poco a poco alla città il suo teatro romano».