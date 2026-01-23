Giornale di Brescia
CulturaBrescia e Hinterland

Teatro romano, apertura straordinaria del corridoio Unesco

L’iniziativa arriva a tre mesi dall’avvio dei cantieri per il restauro: ingresso martedì 27 gennaio dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16
Il teatro romano - © www.giornaledibrescia.it
A tre mesi dall'avvio del cantiere di scavo archeologico del teatro romano di Brescia, è in arrivo l'apertura straordinaria dei cancelli del corridoio Unesco su vicolo del Fontanone. L’accesso al pubblico è previsto per martedì 27 gennaio dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16; i cittadini e i turisti potranno affacciarsi sul cantiere e vedere da vicino gli archeologi impegnati a riportare alla luce le strutture del settore orientale del teatro.

I lavori

Gli scavi archeologici, promossi e diretti dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia, rientrano nel più ampio progetto di recupero e manutenzione straordinaria del teatro cui è stato destinato un finanziamento ministeriale di 1.500.000 di euro. La direzione scientifica è presieduta dal funzionario archeologo della Soprintendenza Serena Solano e condotta dalla ditta archeologica AR/S Archeosistemi di Reggio Emilia e dall’impresa di scavi Belleri Silverio & C di Zone.

I lavori proseguiranno fino a maggio e saranno seguiti dal restauro delle strutture archeologiche. Per motivi di sicurezza legati alle indagini archeologiche, i percorsi di visita all’area sono normalmente chiusi ai visitatori; nonostante ciò sono in programma per le prossime settimane visite guidate al cantiere di scavo, in un percorso di riscoperta del sito portato avanti in accordo con il Comune di Brescia e Fondazione Brescia Musei.

Argomenti
scavi archeologiciteatro romanoCorridoio UnescoBrescia
