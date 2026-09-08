Santuario delle Fontanelle, Legambiente raccoglie fondi per il ricorso

Il circolo Legambiente di Montichiari ha lanciato un appello a tutti i cittadini affinché sostengano il ricorso al Consiglio di Stato con cui l’associazione mira a tutelare l’area delle Fontanelle in vista del progetto per ampliare il santuario. «Le Fontanelle sono un patrimonio paesaggistico e ambientale da preservare: per sostenere l’appello al Consiglio di Stato servono circa 11mila euro: abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti i cittadini», ha scritto il sodalizio, indicando gli estremi e le detrazioni fiscali disponibili (intestatario: Circolo Legambiente Montichiari, Bcc Brescia, Iban: IT30 V086 9254 7800 6300 0005 734, Causale: Erogazione liberale per tutela zona Fontanelle; info: legambiente.monti@libero.it).
Il messaggio
«Dopo che il Tar ha respinto il ricorso, Legambiente Montichiari, Legambiente Lombardia, il Comitato per la tutela delle Colline Moreniche e alcuni residenti – ripercorrono i promotori – hanno presentato appello al Consiglio di Stato: chiediamo di riesaminare la legittimità della variante e di individuare soluzioni meno impattanti». Il riferimento è alla variante al Pgt impugnata che consente di modificare l’area del santuario delle Fontanelle, potenziandone la capacità ricettiva.
«La variante riguarda un’area di 82.980 metri quadrati, costituita in gran parte da terreni agricoli – prosegue Legambiente, sottolineando che non si arrende –. Potrebbe consentire edifici alti fino a 10,50 metri, attrezzature religiose e culturali, residenze di servizio e parcheggi, modificando profondamente questo territorio, classificato come di elevata qualità paesaggistica e ambientale. Esso è ancora inedificato, prezioso per l’agricoltura, la biodiversità e le sue molteplici funzioni ecosistemiche». E ancora: «Serve l’aiuto di tutti per difendere le Fontanelle e sostenere questa battaglia».