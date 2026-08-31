San Felice, trovata una presunta bomba a mano sulla spiaggia

Una presunta bomba a mano è stata rinvenuta questa mattina a San Felice, lungo il litorale affacciato su via Magnolie. Siamo quasi al confine con Salò, a circa 200 metri da dove due settimane fa era spuntata una granata d’artiglieria della Prima Guerra mondiale.
Sul posto, oggi come in occasione del precedente ritrovamento, sono stati allertati gli artificieri del Decimo Reggimento Genio Guastatori di Cremona, attesi nelle prossime ore.
A fare la scoperta è stato un uomo che stava cercando materiali ferrosi con un potente magnete. Ed è stato proprio durante la ricerca che si è imbattuto nell'oggetto: la presunta bomba a mano sarebbe rimasta attaccata all'attrezzo utilizzato per recuperare gli oggetti metallici. Dopo il rinvenimento è partita la segnalazione ai carabinieri, che hanno richiesto l'intervento degli specialisti dell'Esercito. Saranno gli artificieri a verificare l'effettiva natura dell’oggetto e, nel caso si tratti di un ordigno, a procedere con le operazioni necessarie per la messa in sicurezza.