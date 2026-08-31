San Felice, trovata una presunta bomba a mano sulla spiaggia

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

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L’oggetto è stato scoperto lungo il litorale che affaccia su via Magnolie da un uomo che stava cercando materiali ferrosi con un potente magnete. Nelle prossime ore è atteso l’intervento degli artificieri

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali