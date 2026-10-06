Salò, nuovo parquet al palazzetto: la New Basket può tornare a casa

Riqualificato il palazzetto dello sport di Barbarano: dopo anni di trasferta forzata la New Basket Salò può tornare a giocare in casa, davanti ai propri tifosi. Sono infatti terminati nei giorni scorsi i lavori di rifacimento della pavimentazione dell’impianto sportivo, intitolato a Mirtillo Gnes.
Superficie adeguata
La vecchia superficie in Pvc è stata rimossa e sostituita con un nuovo parquet, certificato secondo gli standard Fiba, la Federazione internazionale della pallacanestro. La nuova pavimentazione garantisce quindi una superficie di gioco adeguata agli standard internazionali e consente di risolvere definitivamente anche il problema del forte odore emanato dalla precedente superficie, che rendeva difficoltosa persino la permanenza in palestra. L’intervento è stato finanziato dall’Amministrazione comunale con un investimento di circa 70mila euro e rientra in un più ampio percorso di miglioramento della struttura. Negli ultimi tempi erano stati sostituiti anche i corpi illuminanti del campo, con un nuovo sistema a led, ed è stata effettuata la manutenzione della copertura.
Ulteriori interventi
E altri lavori seguiranno. È infatti prevista l’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della palestra, nell’ambito della Comunità energetica rinnovabile Salò. Il rifacimento del parquet si inserisce inoltre nel programma di rilancio dell’utilizzo del palazzetto, che torna così a ospitare la prima squadra della New Basket Salò, negli ultimi anni costretta a giocare nell’impianto di Prevalle. Sarà la stessa società a gestire direttamente l’impianto di Barbarano, sulla base di un accordo con il Comune. Nelle prossime settimane è inoltre prevista l’installazione, da parte della New Basket, delle tribune. L’intervento consentirà di migliorare la sicurezza e il comfort, ma soprattutto la fruibilità e l’accessibilità degli spazi destinati al pubblico.
Soddisfazione
«Una struttura sportiva comunale – sottolinea il sindaco Francesco Cagnini – torna ad essere pienamente fruibile per gli atleti e per il pubblico. Il ritorno della prima squadra della New Basket Salò nella nostra città, dopo gli anni di esilio obbligato, rappresenta un segnale importante per questo movimento sportivo e per la nostra comunità. L’impegno dell’Amministrazione comunale, che ha trovato piena collaborazione e sintonia con la New Basket Salò, consente infatti di sanare una situazione pregressa che si protraeva da anni senza risposta e di riportare atleti e appassionati attorno alla formazione salodiana».