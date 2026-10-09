Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaGDB+Garda

A Salò il MuSa si rifà il look con un investimento da 800mila euro

Tra le opere programmate ci sono lavori per la sicurezza antincendio e la riqualificazione degli ambienti
Simone Bottura
Il MuSa
Il MuSa

Iter e tempistiche serrati per riaprire il MuSa per la stagione 2027. La novità è rappresentata dal fatto che proprio in queste ore si è proceduto all’appalto dei lavori: un intervento da 800mila euro per l’adeguamento del museo civico salodiano, reso necessario dalla scadenza decennale della certificazione antincendio.

Le opere

Le opere programmate sono state annunciate ieri, non senza un risvolto polemico: «La necessità di questi lavori era nota da tempo, ma non erano stati programmati né avviati da chi ci ha preceduto», ha detto l’assessore ai lavori pubblici Tommaso Cigognetti. Sono previsti il potenziamento della resistenza antincendio di muri e soffitti, l’aggiornamento dei materiali alle più recenti normative e la manutenzione degli impianti. «Cogliamo inoltre l’occasione – ha detto il sindaco Francesco Cagnini – per operare anche nella direzione di restituire a Salò ambienti rinnovati, rifunzionalizzati e rispondenti alle moderne esigenze museali».

Tra l’altro è prevista la riconfigurazione degli spazi già a partire dall’ingresso e dalla biglietteria, oltre a una distribuzione parzialmente modificata delle collezioni permanenti. Si ripenserà inoltre l’allestimento degli spazi per le mostre temporanee, riaprendo le arcate finestrate con vista sul chiostro interno (oggi oscurate da pellicole e tendaggi) e rimuovendo pannellature e moquette che nascondono pareti e pavimenti, ripristinando lo stato originario degli ambienti, caratterizzati da finiture in marmorino e marmo biancone lucido e opaco. Il chiostro, di cui sarà ripristinato l’accesso diretto dalle sale, tornerà a ospitare piante, aiuole e sedute, destinate ad accogliere cittadini e turisti indipendentemente dalla visita alle mostre.

La conferenza stampa di presentazione dei lavori
La conferenza stampa di presentazione dei lavori

I numeri

L’annuncio dei lavori ha offerto a Stefano Zane, presidente della Fondazione Opera Pia Carità Laicale, ente gestore del MuSa, l’occasione per tracciare un bilancio della stagione, chiusa anticipatamente il 4 ottobre per la scadenza dei certificati antincendio: «Sei mostre, 18.588 visitatori nei 210 giorni di apertura intercorsi dal primo gennaio al 4 ottobre e una quota del 32% di ingressi da parte di stranieri, arrivati in prevalenza da Germania (33%), Regno Unito (18%), Francia (10%), Olanda (5%) e Usa (4%)».

La flessione dei visitatori rispetto al 2025 (quando erano stati 30.933) è imputabile al caldo eccezionale di quest’anno, «che nei mesi estivi – dice Zane – ha comportato un calo generalizzato del 30% in tutti i musei». L’offerta didattica ha coinvolto 2.650 studenti di 100 classi, accompagnati da 266 docenti; 26 le partnership siglate. Il direttore Paolo Boifava ha infine fornito qualche anticipazione sulle mostre del 2027: la principale sarà dedicata alla pittura floreale d’area francese nella prima metà del XIX secolo e richiamerà a Salò oltre cinquanta tele, con alcuni prestiti internazionali.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
MuSamuseo civicoarteSalò

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
SponsorizzatoTech to Rent, il noleggio cambia la tecnologiaTech to Rent, il noleggio cambia la tecnologia

L’azienda bresciana punta su persone, competenze e formule che permettono alle imprese di usare gli strumenti di lavoro senza acquistarli

SponsorizzatoNumerica Sales Academy 2026: dalla formazione al mondo del lavoroNumerica Sales Academy 2026: dalla formazione al mondo del lavoro

Torna il percorso gratuito dedicato a neodiplomati e neolaureati: oltre 20 ore di formazione, role play, coaching e incontri con aziende alla ricerca di nuovi talenti

"La Repubblica di tutti""La Repubblica di tutti"

La costituzione come bussola

Scopri di più