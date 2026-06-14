Salò in festa per la sfilata degli alpini della Monte Suello

Cent’anni di passi, di mani tese, di cappelli verdi che non hanno mai smesso di camminare insieme. Cent’anni di memoria, di tradizioni custodite e trasmesse, di comunità costruita giorno dopo giorno. Nel fine settimana è stata grande festa a Salò. La cittadina è stata conquistata dallo spirito alpino. La 72ª Adunata degli Alpini della Monte Suello – un’edizione dal significato particolare perché coincide con il centenario della Sezione – si è chiusa oggi con il momento più atteso: la grande sfilata per le vie della città.
Tra due ali festose di gente, gli alpini hanno marciato a passo cadenzato nel centro di una Salò vestita di tricolore. In testa al corteo i gonfaloni del Comune e della Monte Suello, con il sindaco Francesco Cagnini e il presidente sezionale Sergio Poinelli; poi le autorità militari, i sindaci, la fanfara del Gruppo di Salò e la fanfara Star of Alps di Villanuova, la Protezione Civile sezionale, l’antincendio boschivo, tanti «veci» e tanti «bocia», le crocerossine.
E tutt’attorno, assiepate lungo le strade e sul lungolago, moltissime persone: gardesani e valsabbini contagiati dall’entusiasmo delle penne nere, fieri dei loro alpini, portatori di un patrimonio di valori che appartiene a tutti e che è parte della storia nazionale. Quando sfilano gli alpini, ci sentiamo tutti più italiani. La grande partecipazione ha dimostrato che identità e tradizione non sono nostalgia, ma fondamenta su cui costruire il futuro.
Lo ha voluto ribadire anche il presidente dell’Associazione Nazionale Alpini, Sebastiano Favero: «C’è un filo magico che ci lega, non dobbiamo perderlo, dobbiamo passare il testimone ai più giovani. Alpini, faro dell’Italia: dare senza chiedere è il nostro grande segreto». Il presidente sezionale Sergio Poinelli, applauditissimo dai suoi alpini, ha voluto porre l’accento sul concetto di coesione: «Un valore che da sempre ci contraddistingue. Oggi festeggiamo cent’anni nei quali le nostre penne nere hanno rappresentato non solo un corpo militare, ma un simbolo vivente di unità, solidarietà e attaccamento alla nostra terra. Il centenario non è solo un traguardo anagrafico: è un faro che illumina il passato, rendendo omaggio a chi ci ha preceduto, e che getta la sua luce sul futuro, indicandoci la rotta».
La stecca
A chiudere l’intensissima tre giorni alpina di Salò è stato il rituale del passaggio della stecca dai tre Gruppi salodiani che hanno organizzato l’adunata – quello di Salò, guidato dal capogruppo Paolo Rossati, quello di Serniga-San Bartolomeo del capogruppo Marco Giacomini e quello di Villa e Cunettone del capogruppo Mirko Vezzola – alle penne nere di Agnosine, che avranno l’onere e l’onore di organizzare la sezionale del 2027.