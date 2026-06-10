Alpini, alla scoperta di Salò per i 100 anni della Monte Suello

Salò si apre ai visitatori in occasione della 72esima Adunata sezionale degli Alpini della Monte Suello. Sarà un’edizione dal significato particolare, perché coincide con il centenario della Sezione. Per questo le penne nere e il Comune hanno fatto le cose in grande, allestendo un programma di eventi collaterali di richiamo non solo per la Sezione - che oggi conta 3.214 alpini, 410 Amici degli alpini e 844 aggregati - ma anche per i salodiani, i gardesani e i valsabbini.
Il programmadi sabato
Sabato, con ritrovo alle 9.30 in piazza Duomo, sarà offerta l’opportunità di conoscere il patrimonio storico e culturale salodiano attraverso due visite guidate gratuite condotte da guide turistiche autorizzate. I partecipanti potranno scegliere tra due differenti percorsi tematici.
Il primo, dal titolo «Dalla battaglia di Lepanto alla Prima guerra mondiale. Passeggiata tra luoghi e simboli della storia militare salodiana», accompagnerà i visitatori alla scoperta delle testimonianze che raccontano il legame tra Salò e la storia militare italiana.
Il secondo itinerario, «Tour classico per conoscere la città», proporrà invece una panoramica dei principali monumenti e degli scorci più significativi del centro storico. La partecipazione alle visite guidate è gratuita fino a esaurimento dei posti disponibili, previa prenotazione all'Infopoint (tel. 0365 21423).
Al Sacrario ed escursione
Sempre sabato, dalle 9.30, sarà inoltre possibile visitare il Sacrario di Salò, al cimitero monumentale, con la presenza di personale incaricato di raccontare al pubblico le origini e la storia di questo luogo speciale, che conserva i resti di 903 soldati caduti nella Grande Guerra, ai quali si aggiungono 12 caduti della Seconda guerra mondiale. Sabato mattina è in programma anche un’escursione da Renzano a Serniga, resa accessibile alle persone con disabilità motoria grazie alla presenza di alcune joëlette.
Le attività domenica
Domenica, a partire dalle 11, si potrà sorvolare Salò e il golfo in elicottero, con partenza dallo stadio Amadei (iscrizioni in loco dalle 9; quota di partecipazione: 50 euro per gli adulti e 35 per i bambini).
Numerosi i servizi predisposti per le penne nere: area tende in via Valle, area camper in via Montessori, pernottamenti in sacco a pelo nella palestra del Battisti e sconti dedicati in bar, ristoranti e negozi. Tra i momenti più significativi si segnala il ritorno del Vessillo Itinerante della Sezione, che raggiungerà Salò via lago nel pomeriggio di sabato. Poi spazio al momento più solenne dell’Adunata: la sfilata per la città, con ammassamento allo stadio Turina alle 9, preceduto dal lancio di paracadutisti con il Tricolore, e con arrivo sul lungolago, dove si terranno i discorsi ufficiali e il passaggio della stecca al Gruppo di Agnosine.