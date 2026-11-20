Rinunciano al lavoro perché non trovano casa. Sul Garda il problema è cronico. Alberghi, bar, ristoranti, ma anche scuole ed enti pubblici, si vedono sempre più spesso rifiutare le proposte di assunzione perché i lavoratori non riescono a trovare un alloggio in zona. Il mercato degli affitti a lungo termine sembra scomparso. Chi dispone di una stanza tende a destinarla al più remunerativo mercato delle locazioni brevi, lasciando senza alternative chi cerca casa per lavorare.
La questione
È un problema che riguarda soprattutto le imprese stagionali, ma non solo. Colpisce anche le Rsa, come quella della Fondazione Città di Salò, che con i suoi 140 dipendenti (altrettanti sono gli ospiti) rappresenta una delle realtà occupazionali più importanti della cittadina gardesana. Da tempo il Cda ha programmato incentivi per attrarre personale, ma ora ha deciso di spingersi oltre.
«Un’indagine presso le agenzie interinali per acquisire personale di assistenza - spiega il presidente Giuseppe Iovene - ha evidenziato che la ricerca sarebbe agevolata se la Fondazione avesse a disposizione locali per ospitare, almeno nel primo periodo, soggetti provenienti dall’estero o dal Sud Italia».
Così, quando si è presentata l’occasione, il Cda non se l’è lasciata sfuggire e ha acquistato, con un investimento di 250mila euro, un appartamento in via Bellintani, dal quale la Rsa è raggiungibile a piedi. «Si tratta di un’unità residenziale al primo piano di un fabbricato condominiale - spiega Iovene - composta da tre camere da letto e spazi comuni».
L’auspicio è che l’alloggio possa diventare un incentivo per il personale Asa (ausiliario socio-assistenziale) e Oss (operatore socio-sanitario), che spesso rinuncia al posto proprio per l’impossibilità di trovare un’abitazione nelle vicinanze a prezzi sostenibili.
Altre iniziative
«La carenza di personale di assistenza ha contraddistinto l’intero biennio 2025-2026», prosegue il presidente della Fondazione, che ricorda anche le altre iniziative di welfare aziendale messe in campo per attrarre e fidelizzare i dipendenti.
«Il Cda ha stanziato nel 2025 25mila euro da distribuire in buoni acquisto ai dipendenti. Per il 2026 è stato previsto un bonus fidelizzazione di 35mila euro annui, da erogare in base ai giorni di presenza. Altri 80mila euro sono stati stanziati per piccoli prestiti ai dipendenti in stato di necessità, a condizioni agevolate, con restituzione in cinque anni attraverso trattenute mensili in busta paga. È infine programmata una visita medica specialistica annuale gratuita».