Rovato, la nuova mensa della «Ai caduti» è pronta: si taglia il nastro

Si chiude un percorso partito nel 2024. Taglio del nastro, questa mattina alle 10, per la nuova mensa della primaria «Ai Caduti» del centro storico di Rovato, il plesso più popoloso – circa 600 alunni – tra quelli dell’istituto comprensivo don Milani. Tutto era partito con i 795mila euro del Pnrr a cui, nel 2025, si sono aggiunti i 95mila euro del Comune per la progettazione.
Nello scorso gennaio sono iniziati i lavori veri e propri con la riconversione dei locali di servizio al piano seminterrato che, in parte, erano utilizzati per ospitare il servizio del prescuola o inutilizzati.
I lavori
I locali sono stati adeguati creando finestre sul cortile, scale di ingresso e uscita, servizi igienici e abbattendo le barriere architettoniche. Il tutto per evitare che centinaia di alunni e decine di docenti, per poter mangiare, fossero costretti a ruotare su tre turni, ospiti dell’oratorio San Giovanni Bosco.
I nuovi locali consentiranno di restare all’interno del plesso scolastico riducendo a due i turni mensa e semplificando la normale attività quotidiana. Scartate le opzioni inizialmente paventate, come il recupero dell’ex cinema Super (passato nel frattempo dalla parrocchia al Comune) o l’utilizzo dell’edificio polifunzionale sul Foro Boario, diventata nel frattempo la sede della Pinacoteca di Franciacorta - Fram, si è preferito evitare spostamenti di intere classi in mezzo al traffico del centro storico.
Altri servizi
Un’altra novità annunciata è l’allargamento del doposcuola a tutte le primarie della cittadina, comprese quelle delle frazioni di Duomo, Sant’Andrea e Lodetto, oltre alla scuola secondaria di primo grado, la Leonardo Da Vinci.
Il progetto, chiamato «Imparare, giocare, crescere insieme» si svolgerà con il supporto della cooperativa Serena e sarà attivo alle primarie dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18, alle medie si potrà scegliere tra l’orario 14-16 o 16 - 18.
I costi variano a seconda dei giorni di frequenza: 40 euro al mese per 5 giorni su 5, 30 euro al mese per 3 giorni. Gratuita la prima mezz’ora per quelle famiglie con figli che hanno orari di uscita differenti. Iscrizioni e informazioni 030.7713277 o a.andreis@comune.rovato.bs.it.