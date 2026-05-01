Rodengo Saiano, tra itinerari e archeologia industriale al Musil
Il borgo della Franciacorta unisce sentieri e ciclabili all’industria manifatturiera attraverso il Musil. Il museo custodisce macchinari storici, reperti del settore manifatturiero e una sezione dedicata al cinema e all'animazione
Il Musil regala un viaggio affascinante nel mondo dell'industria
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