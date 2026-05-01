Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaSebino e Franciacorta

Rodengo Saiano, tra itinerari e archeologia industriale al Musil

Il borgo della Franciacorta unisce sentieri e ciclabili all’industria manifatturiera attraverso il Musil. Il museo custodisce macchinari storici, reperti del settore manifatturiero e una sezione dedicata al cinema e all'animazione
Il Musil regala un viaggio affascinante nel mondo dell'industria
Il Musil regala un viaggio affascinante nel mondo dell'industria

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
inserto Franciacorta Sebinoarcheologia industrialeitinerariMusilRodengo Saiano
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...