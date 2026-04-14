Il risultato della prima GdB Run, un reparto a misura di bambino

Il 7 giugno si corre la GdB Run (qui le iscrizioni) per «Conoscere, crescere, donare» aiutando l’Avis a portare nelle scuole la cultura tipicamente bresciana della solidarietà. L’iniziativa conferma una formula che ha già dimostrato la propria efficacia. Lo scorso anno, infatti, la corsa organizzata per gli ottant’anni del Giornale di Brescia aveva sostenuto Ail Brescia (Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma), contribuendo in modo decisivo alla raccolta fondi per la riqualificazione e l’ampliamento del reparto pediatrico di Trapianto di midollo osseo (Tmo) dell’Asst Spedali Civili.

Un progetto oggi in dirittura d’arrivo: i lavori si concluderanno entro fine luglio e la raccolta ha quasi raggiunto il traguardo di 1,5 milioni di euro: 500mila euro stanziati fin dall’inizio su volontà di Luisa Marchesani Folonari attraverso il fondo «Cavaliere del Lavoro Francesco Folonari, Monica e Luca Folonari» attivo alla Fondazione Comunità Bresciana; 500mila euro donati direttamente da Ail Brescia e altri 500mila euro raccolti con il generoso contributo della comunità, attraverso la campagna «Aiutiamo Tom», alla quale ha aderito anche la GdB Run dell’anno scorso.

Il contributo

Le iscrizioni alla corsa hanno permesso di raccogliere 20.320 euro che sono, poi, stati raddoppiati sia dall’Editoriale Bresciana, sia da Ance Brescia (che nel 2025 ha compito 80 anni come il GdB), sfiorando, così, quota 61mila euro.

«La GdB Run – ha sottolineato il presidente di Ail Brescia, Giuseppe Navoni – ha rappresentato per Brescia e per la raccolta fondi "Aiutiamo Tom" un momento di avvio fondamentale: un vero volano che ha permesso a tutta la cittadinanza di conoscere e sostenere un progetto di grande valore per il territorio. Siamo particolarmente orgogliosi perché questa iniziativa contribuirà alla riqualificazione del reparto di Trapianto di midollo osseo pediatrico degli Spedali Civili, una struttura che necessitava di un importante rinnovamento».

Come saranno spesi i soldi

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I quasi 61mila raccolti grazie alla corsa e al raddoppio di Editoriale Bresciana e Ance Brescia, «ci permetteranno di realizzare un’intera stanza del Tmo, completa di arredi medici all’avanguardia – rivela Navoni –. Desidero ringraziare il Giornale di Brescia per aver scelto di celebrare i propri ottant’anni insieme alla comunità e al nostro progetto. Siamo felici che nel 2026 questa iniziativa possa sostenere l’Avis provinciale, così come l’anno scorso ha rappresentato un’opportunità importante per la nostra realtà».

Quello del reparto pediatrico di Trapianto di midollo osseo è un cantiere che procede a pieno ritmo. I lavori che renderanno gli spazi più grandi, confortevoli, sicuri e a misura di bambino dovrebbero concludersi entro fine luglio. Poi serviranno circa tre mesi per ottenere tutte le autorizzazioni e aprire. Nel frattempo l’attività del team guidato dal dottor Fulvio Porta, direttore dell’Oncoematologia pediatrica e del Tmo, non si è mai fermata: dal 1990 a oggi sono oltre 730 i bambini sottoposti a trapianto di cellule staminali in questo reparto considerato un’eccellenza a livello europeo. Il futuro riserva un ambiente nuovo, donato dai bresciani.