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Rifiuti abbandonati, la Val di Bertone in attesa del gestore

La valle è stata presa d’assalto anche durante le festività pasquali, ma l’afflusso non si è tradotto in rispetto per l’ambiente
Barbare Fenotti
I rifiuti abbandonati nella zona - © www.giornaledibrescia.it
I rifiuti abbandonati nella zona - © www.giornaledibrescia.it

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