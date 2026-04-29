Iseo, abbandona i rifiuti al Dossello: individuato e multato
Per l’autore di questo gesto, un 65enne residente nella Bergamasca, è arrivata una sanzione da 4.500 euro e i carabinieri hanno richiesto la sospensione della patente
Loading video...
L'uomo ripreso mentre lancia i rifiuti
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
News in 5 minuti
Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.
Canale WhatsApp GDB
Breaking news in tempo realeSeguici