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Iseo, abbandona i rifiuti al Dossello: individuato e multato

Per l’autore di questo gesto, un 65enne residente nella Bergamasca, è arrivata una sanzione da 4.500 euro e i carabinieri hanno richiesto la sospensione della patente
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

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L'uomo ripreso mentre lancia i rifiuti

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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