Val di Bertone punta al rilancio e cerca un gestore: bando a marzo

La Val Bertone guarda avanti, puntando su inclusione, volontariato e nuove idee per rilanciare uno dei suoi luoghi simbolo. Dopo un anno complesso l’Amministrazione comunale torna a lavorare per valorizzare l’area e fornirle un gestore, dal momento che quello che si era aggiudicato l’ultimo bando, Umber to Sozzi, è venuto a mancare all’inizio di ottobre. Sozzi aveva presentato un progetto ricco di idee e di entusiasmo, ma una serie di problemi di salute hanno ostacolato l’effettivo avvio dell’attività.

Leggi anche L'anello del silenzio in equilibrio tra Valsabbia e Val Bertone

«Negli anni scorsi come Comune, anche grazie alla Comunità montana, abbiamo investito risorse importanti per renderla pronta ad accogliere i turisti – spiega il sindaco Cesare Sambrici –. L’arrivo della corrente elettrica nel 2025, i bagni, ora attivi, e una serie di interventi infrastrutturali ne sono la dimostrazione». Manca, appunto, qualcuno che gestisca l’area verde: per questo Sambrici annuncia che verrà nuovamente pubblicato un bando ad hoc, ma non senza prima valutare diverse soluzioni.

Ipotesi

Tra le ipotesi allo studio c’è anche il coinvolgimento dei volontari, seppure non sia ancora una soluzione definitiva. «Quest’idea si intreccia con un sogno più ampio – racconta il primo cittadino –: creare opportunità di inclusione lavorativa, dando spazio, dove possibile, a ragazzi con disabilità o a persone che faticano a trovare un’occupazione. Esistono formule e strumenti per farlo, magari attraverso cooperative o forme associative, ma il tempo a disposizione è poco e le valutazioni sono ancora in corso».

Prossimi passi

Un'area attrezzata in Val di Bertone - © www.giornaledibrescia.it

L’Amministrazione si è data un mese per arrivare a idee chiare: entro la fine di febbraio dovrà essere definito il quadro, per pubblicare il nuovo bando ai primi di marzo. Un passaggio cruciale, perché la stagione turistica partirà con Pasqua e la gestione dovrà essere già affidata. Come nel precedente bando si valuta di riproporre un contributo annuo tra i 2mila e i 2.500 euro, trasformabili in opere e interventi da reinvestire direttamente nella valle. Intanto proseguono i lavori sul territorio.

La nuova ciclabile nel paese è ormai quasi completata e lo sguardo è già rivolto al futuro: «Ci piacerebbe collegarla in futuro alla Valsabbia, verso Binzago e Agnosine – aggiunge Sambrici –, aprendo nuovi percorsi escursionistici. Il sogno è anche di collegare la Valle alla città, rendendo Bertone sempre più accessibile, vissuta e integrata nel territorio».