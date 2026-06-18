Chi era Remo Bonetti, morto nel lago che ha amato per tutta la vita

Fondatore negli anni Settanta e presidente del Gruppo soccorso sub Sebino, si è sempre occupato di recuperare i dispersi nel lago d’Iseo: era uno dei più esperti in Italia. Aveva 80 anni

Giuliana Mossoni 18 giugno 2026 3 ' di lettura

Remo Bonetti, 80 anni, era molto conosciuto sul Sebino - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Remo BonettimortoricercatoresoccorritorepescatorePisogne Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...