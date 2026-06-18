Pisogne, recuperato il corpo del pescatore disperso nel lago d’Iseo

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche dell’uomo di 80 anni scomparso da ieri sera – mercoledì – a Pisogne dopo essere uscito in barca per una battuta di pesca sul lago d’Iseo. Il corpo è stato individuato in tarda serata nelle acque della zona del Pizzone, non lontano dall’imbarcazione che il figlio aveva trovato incagliata tra i canneti e priva del suo occupante.
La vittima
La vittima è Remo Bonetti, 80 anni, lo storico fondatore e presidente del Gruppo Soccorso Sebino, associazione di volontari di Protezione Civile di Pisogne specializzata nella ricerca subacquea e di superficie. L’uomo era uscito da solo ieri con la sua barca, quando probabilmente a causa di un malore è caduto in acqua ed è morto annegato.
L’allarme era scattato nella tarda serata di mercoledì, quando l’uomo non aveva fatto ritorno a casa. Da subito erano state attivate le ricerche nell’area, coordinate con il coinvolgimento dei sommozzatori e delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Breno e i vigili del Fuoco insieme ai soccorritori impegnati nelle operazioni di ricerca. La salma è stata riconsegnata alla famiglia.