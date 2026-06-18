Pisogne, recuperato il corpo del pescatore disperso nel lago d’Iseo

La vittima è Remo Bonetti, storico fondatore e presidente del Gruppo soccorso Sebino: la sua imbarcazione era stata trovata incagliata tra i canneti dal figlio, nella zona del Pizzone

18 giugno 2026 1 ' di lettura

Sommozzatori dei Vigili del fuoco, foto d'archivio Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti pescatoredisperso Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...