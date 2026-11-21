Ottantamila euro per monitorare gli effetti del cambiamento climatico e prevenire i rischi idrogeologici nelle aree alpine della Vallecamonica e dell’Adamello. Li ha stanziati la Regione per il triennio 2026-2028 (30mila per il 2026 e 25mila per ciascuno dei due anni successivi) per sostenere il progetto «Cryo-Stream» della Fondazione Lombardia per l’ambiente (Fla), nell’ambito di un accordo di collaborazione con la Regione.
Lo studio
L’obiettivo è studiare i bacini alpini maggiormente esposti al riscaldamento globale, approfondendo le cause dei dissesti idrogeologici ad alta quota e i pericoli del degrado del permafrost, lo strato di terreno e roccia che rimane congelato per almeno due anni consecutivi.
Il progetto prevede diverse attività, come il monitoraggio e l’analisi delle temperature dell’aria e del suolo, attraverso l’installazione di sensori di temperatura ad alta frequenza di acquisizione, distribuiti nei vari bacini. Questa strumentazione consentirà di rilevare, nell’anno, le variazioni termiche degli ambienti d’alta quota. Un aspetto centrale della ricerca sarà l'integrazione tra le informazioni raccolte in montagna e i dati provenienti dai sistemi di monitoraggio già presenti in prossimità dei centri abitati. La correlazione tra le diverse fonti informative contribuirà a migliorare i modelli previsionali e gli strumenti di gestione degli eventi climatici estremi, in particolare in occasione di precipitazioni intense.
Il progetto punta a rafforzare la conoscenza dei fenomeni climatici che interessano tanto l’Adamello quanto l’intera Vallecamonica, creando una banca dati avanzata a disposizione della Regione e dei Comuni. Uno strumento utile per provare ad anticipare le situazioni di pericolo, proteggere le comunità e salvaguardare un territorio particolarmente fragile di fronte agli effetti del cambiamento climatico.
Gli obiettivi
La delibera è stata approvata su proposta dell’assessore al Territorio Gianluca Comazzi, di concerto col collega all’Ambiente Giorgio Maione. «La sicurezza delle comunità e la tutela di un patrimonio naturale straordinario passano anche attraverso la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica – afferma Comazzi –, la necessità è fornire agli enti locali strumenti efficaci per programmare gli interventi di prevenzione».
Sulla stessa linea l’assessore Maione che richiama «l’importanza di affrontare il riscaldamento globale con un approccio pragmatico, scientifico e lungimirante».