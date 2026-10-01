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Rino di Sonico: il timelapse della posa del ponte Bailey sul Rabbia

Tre giorni di lavoro in pochi secondi: le immagini mostrano l’assemblaggio e l’avanzamento della struttura di 52 metri tra le due sponde
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Rino di Sonico: il video in time lapse della posa del ponte Bailey

Tre giorni di lavoro concentrati in pochi secondi. Il ponte Bailey sul torrente Rabbia, destinato a ripristinare il collegamento diretto tra Rino e Sonico, prende forma e raggiunge l'altra sponda: il video in timelapse mostra tutte le fasi della posa della struttura provvisoria.

Il ponte, lungo circa 52 metri, è stato assemblato progressivamente su una sola sponda e quindi spinto sopra l'alveo verso quella opposta. Un'operazione complessa, portata a termine dai volontari dei Genieri Lombardia insieme ai Genieri della Tau, con l'impiego anche di un'autogrù per controbilanciare il peso della struttura durante l'avanzamento.

La struttura sostituisce provvisoriamente il ponte spazzato via dalla colata detritica della Val Rabbia durante l'alluvione del 20 agosto, che aveva interrotto il collegamento diretto con Rino. La posa è terminata, ma il ponte non è ancora percorribile: dopo il collaudo strutturale devono essere realizzate le rampe di raccordo, gli impianti, la segnaletica e i sistemi di regolazione del traffico. L'apertura è prevista per metà ottobre.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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