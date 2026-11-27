A oltre tre mesi dal grave incidente avvenuto in Moldavia, Francesco si prepara finalmente a tornare a Brescia. Il giovane, ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano, sarà trasferito nei prossimi giorni alla Domus Salutis, dove proseguirà il percorso di riabilitazione. La data del trasferimento è ancora da definire, ma la conferma dell’imminente rientro nel Bresciano rappresenta un’importante tappa nel suo percorso di ripresa.
L’annuncio
A confermare la notizia è Valentina Pedrali, sindaca di Sarezzo, Comune in cui vive la famiglia di Francesco, con la quale la prima cittadina è rimasta in costante contatto fin dai giorni successivi all’incidente. «Ho sentito la mamma ieri sera e mi ha spiegato che stanno predisponendo il trasferimento. Siamo felici che Francesco torni finalmente a Brescia, dove potrà essere raggiunto da più persone che potranno aiutarlo nel suo percorso di guarigione, anche se già a Milano ha ricevuto tanto affetto e in molti sono andati a trovarlo».
L’incidente
Francesco era rimasto coinvolto la sera del 14 agosto in un grave incidente in Moldavia, in seguito al quale era poi stato ricoverato in condizioni critiche in una clinica locale. La fidanzata e i familiari avevano quindi promosso una raccolta fondi per consentirgli di rientrare in Italia. Il rimpatrio era stato reso possibile grazie alla collaborazione tra Regione Lombardia, Areu e amministrazione comunale di Sarezzo, con il coinvolgimento degli assessori regionali Guido Bertolaso e Simona Tironi.
Da allora Francesco ha affrontato un delicato percorso di cura al Niguarda, dove anche la sindaca Pedrali si era recata per fargli visita. Ora si apre una nuova fase, più vicina a casa e ai suoi affetti. «Un passo alla volta, con tanta pazienza, stanno arrivando i primi piccoli risultati – aggiunge Pedrali –. Lo aspettiamo a Brescia per andare nuovamente a trovarlo».