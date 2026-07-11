Raduni illegali di auto: 100 identificati, 3 auto sequestrate e 20 multe

Le Forze dell’ordine intervenute in queste serate tra Mazzano, Lonato, Desenzano, Montichiari e Brescia si sono preoccupate in modo particolare di garantire l’incolumità di automobilisti e utenti della strada

Simone Bracchi Giornalista 11 luglio 2026 3 ' di lettura

Gli spettatori attorno a un'automobile - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti raduni illegaliauto truccatesanzionidriftMazzanoLonatoMontichiari Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...