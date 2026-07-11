Il raduno illegale di auto dopo Lonato ha invaso anche Montichiari

Prima a Mazzano, poi a Lonato, e durante la notte anche al Centro Fiera del Garda per terminare di nuovo a Mazzano: auto e moto, radunate legalmente al centro commerciale Il Leone, si sono spostate nei paesi limitrofi esibendosi nei drift

Giulia Bonardi 11 luglio 2026 1 ' di lettura