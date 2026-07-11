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Il raduno illegale di auto dopo Lonato ha invaso anche Montichiari

Prima a Mazzano, poi a Lonato, e durante la notte anche al Centro Fiera del Garda per terminare di nuovo a Mazzano: auto e moto, radunate legalmente al centro commerciale Il Leone, si sono spostate nei paesi limitrofi esibendosi nei drift
Giulia Bonardi
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Il raduno illegale di auto e moto al Centro Fiera di Montichiari

Anche Montichiari, dopo Mazzano e Lonato, nella tarda serata di ieri è stata invasa dal raduno illegale di automobili: il parcheggio del Centro Fiera è stato preso letteralmente d’assalto dalle auto che si esibivano in drift e dalle persone al seguito. Ma anche la rotonda del polo fieristico si è trasformata in una sorta di palcoscenico, senza nemmeno curarsi della presenza delle forze dell’ordine (diverse pattuglie dei carabinieri di Montichiari). Stando alle testimonianze, molti erano tedeschi.

Non finisce qui: tra i partecipanti c’è anche chi è salito sul tetto del polo fieristico. Lo stesso sindaco, ha documentato con video, quanto accaduto: «Le forze dell'ordine, adesso, dovranno lavorare per due giorni a correre dietro a questi imbecilli – ha commentato, mentre filmava –. Ci sono persone sul tetto del Centro Fiera. Sono presenti i carabinieri, che hanno bloccato tutte le entrate al parcheggio tranne una (per farli uscire) e se ne fregano. Tutti tedeschi».

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Raduno illegale al Centro Fiera, le amare considerazioni del sindaco di Montichiari

Il primo cittadino Marco Togni aveva anche divulgato un post nella prima serata avvertendo che, come lo scorso anno, ci fosse il rischio che la zona fosse interessata dal fenomeno, chiedendo di prestare attenzione.

Dopo Montichiari, le auto si sono spostate prima in zona Sant’Eufemia e poi, fermandosi più a lungo, al parcheggio del supermercato Tosano di Mazzano.

Il raduno illegale a Mazzano, nel parcheggio del supermercato Tosano
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Il raduno illegale a Mazzano, nel parcheggio del supermercato Tosano

Anche qui si sono esibiti nei drifting, lasciando sull’asfalto numerosi segni di gomme. E c’era anche un deejay con una consolle portatile.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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