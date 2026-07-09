Raduno illegale di auto a Mazzano, presenti quasi 3mila persone

I primi veicoli sarebbero arrivati attorno alle 22, andando via via ad aumentare, insieme ai tanti giovanissimi radunatisi attorno per vederne manovre e evoluzioni sull’asfalto e immortalare il tutto con i loro smartphone. È la cronaca del raduno illegale di auto avvenuto nella tarda serata di mercoledì, a Mazzano.
A quanto appurato dai primi riscontri, tutte le vetture sarebbero state immatricolate con targa tedesca: attraverso un tam-tam social partito proprio dalla Germania si sono date appuntamento nel piazzale della Galleria Bennet di Molinetto, richiamando, secondo le prime stime, tra i 2.000 e i 3.000 ragazzi (come si può intuire anche dai tanti filmati che stanno rimbalzando in rete).
«Gardasee illegal night»
Da quel che sembra, le auto del raduno potrebbero essere i veicoli pronti a diventare protagonisti della «Gardasee Illegal Night 26», rilanciata attraverso la pagina social «tsns», in programma domani o sabato sul lago.
Quel che è certo è che, nelle scorse ore, i mezzi hanno creato un certo trambusto, sia a livello acustico, dato il rombo dei motori, sia di mobilitazione da parte delle forze dell’ordine. In seguito alle segnalazione dei residenti, sono state una mezza dozzina le pattuglie dei Carabinieri giunte sul posto, supportate dalla Polizia Locale, che hanno allontanato in maniera controllata i presenti e riportato la zona alla normalità nel giro di qualche ora.
I pericoli
Al netto della mancanza di autorizzazioni per il tutto, a preoccupare maggiormente sono le condizioni di sicurezza, di fatto inesistenti. A dividere chi assiste a questi eventi da quanti invece si cimentano in sgommate, rombi e doughnut, infatti, non vi è alcun cordone, nessuna area di protezione, con rischi evidenti per tutti. Su quanto accaduto mercoledì ci sarà un incontro nelle prossime ore tra Forze dell’ordine e amministrazione comunale mazzanese.