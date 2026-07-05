Raccontare e valorizzare Lonato ha acceso l’estate

L’estate a Lonato non aspetta agosto per entrare nel vivo. Ha già acceso la Rocca, riempito piazze e giardini, portato musica sotto le stelle e inaugurato una stagione che fino a settembre attraverserà la città con cinema, teatro, lirica, grandi concerti e appuntamenti dedicati al vino e alla cultura.
La stagione ha preso il via a giugno con la mostra «Nepal Today. In the Forest, in the Villages», allestita alla Rocca e visitabile fino al 30 agosto, insieme ai primi appuntamenti musicali che hanno inaugurato il calendario estivo. Un programma ampio e articolato che, come sottolinea l’assessore a Cultura, Turismo ed Eventi Silvia Razzi, punta a fare degli eventi uno strumento per «raccontare il territorio, valorizzarne le eccellenze e promuovere il patrimonio storico, culturale e paesaggistico».
Da fare
Ora il programma entra nel suo momento più intenso. Luglio si apre con il tradizionale «Cinema in giardino», che ogni mercoledì sera - il 9, 16, 23 e 30 luglio alle 21 - trasforma i giardini della Casa del Podestà in una sala all’aperto. L’11 luglio, sempre alle 21, gli stessi giardini ospiteranno il vincitore del Premio Strega 2026, in uno degli appuntamenti culturali più attesi della stagione.
La musica continuerà a essere una delle protagoniste dell’estate. Il 13 luglio piazza Martiri della Libertà accoglierà il concerto soul con Max Carella, mentre il 22 luglio la Rocca farà da cornice al «Rigoletto», riportando la grande opera in uno degli scenari più suggestivi del Garda.
Non mancheranno le proposte dedicate alle famiglie. A Lonato 2, in piazza Giovanni XXIII, il teatro ragazzi porterà in scena «Io sono io!» il 24 luglio e «I raccontadini» il 31 luglio. Tra gli eventi più originali spicca invece «Il tempo di un tramonto», spettacolo di circo contemporaneo in programma il 17 luglio.
Il 18 luglio via Ugo Da Como si vestirà di bianco per la tradizionale «Cittadella in Bianco», mentre agosto si aprirà con il tributo ad Adriano Celentano del 4 agosto in piazza Martiri della Libertà. Dal 10 al 13 agosto la Rocca ospiterà «Lonato in Festival», tra gli appuntamenti simbolo dell’estate cittadina. A chiudere il mese saranno invece «Le Notti del Vino», il 26 e 27 agosto nel parco della Rocca, tra degustazioni e valorizzazione delle produzioni del territorio.
Il cartellone si spingerà infine fino a settembre con la quinta edizione del Lonato Festival Jazz, in programma dal 4 al 6 settembre nel cortile della biblioteca, ultimo appuntamento di una stagione che ancora una volta trasforma la città in un palcoscenico diffuso tra cultura, spettacolo e territorio. Occasioni davvero per tutti.