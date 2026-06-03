Primo treno sulla Tav Brescia-Verona: iniziata la fase dei test

Il nuovo tracciato si sviluppa principalmente in affiancamento alle infrastrutture esistenti , con circa 30 chilometri paralleli all’autostrada A4 e 8 chilometri lungo la linea ferroviaria convenzionale Milano-Venezia. La linea attraversa Lombardia e Veneto, interessando 11 Comuni, ed è progettata per treni fino a 250 km/h, con alimentazione a 3 kV in corrente continua e sistema di segnalamento Ertms/Etcs livello 2.

Le opere principali realizzate includono quattro viadotti, quattro gallerie naturali, 17 gallerie artificiali e diversi cavalcavia e sottopassi. Il progetto è stato finanziato anche con risorse del Pnrr. L’avvio delle corse prova rappresenta il primo passo verso l’apertura completa della linea, che dovrebbe migliorare i tempi di percorrenza e la capacità di trasporto tra Brescia e Verona.