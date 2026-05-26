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Rfi: «Tav Brescia-Verona, tra un mese partono le corse prova»

Lo ha annunciato l’ad e direttore generale di Rete ferroviaria italiana Aldo Isi intervenendo alla Camera: «L’infrastruttura è terminata»
Tav. Lavori in corso per il completamento verso Verona
Tav. Lavori in corso per il completamento verso Verona

Tra circa un mese partiranno le corse prova sull’Alta velocità Brescia-Verona. Lo ha annunciato l’amministratore delegato e direttore generale di Rete ferroviaria italiana (Rfi), Rete Ferroviaria Italiana, Aldo Isi, intervenendo alla Camera durante la presentazione della relazione sull’attività del Cipess.

«È importante perché significa che l’infrastruttura è terminata», ha dichiarato Isi, sottolineando un passaggio decisivo nello stato di avanzamento del progetto ferroviario. L’avvio delle corse di prova rappresenta infatti una fase tecnica preliminare alla futura entrata in servizio della linea ad alta velocità.

La tratta Brescia-Verona rientra nel più ampio potenziamento dell’asse ferroviario dell’Alta velocità tra Milano e Venezia, uno dei principali corridoi infrastrutturali del Paese.

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Tav Brescia-Verona
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