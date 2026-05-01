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Primo maggio, il vescovo: «Il lavoro, amore civile che educa alla pace»

Alla Casearia Bresciana Ca.Bre di Cadignano di Verolanuova la Santa Messa presieduta da mons. Pierantonio Tremolada nella Giornata diocesana del lavoro
Il Primo maggio del vescovo a Verolanuova
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