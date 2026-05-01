Primo maggio, il vescovo: «Il lavoro, amore civile che educa alla pace»
Alla Casearia Bresciana Ca.Bre di Cadignano di Verolanuova la Santa Messa presieduta da mons. Pierantonio Tremolada nella Giornata diocesana del lavoro
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Il Primo maggio del vescovo a Verolanuova
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