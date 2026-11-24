La pace è un’utopia perché anche la giustizia lo è. E non solo quella nell’accezione più alta, ma anche in quella più terrena, quella dei tribunali, a partire da quella esercitata dalla Corte penale internazionale. È un’utopia perché Usa, Cina e Russia ritengono il tribunale dell’Aia un ostacolo e, oltre a screditarlo, fanno di tutto per neutralizzarlo. E perché alcuni dei loro partner, a partire dall’Italia, si limitano a ratificarne l’esistenza, salvo poi non dare attuazione ai suoi principi.
Attacchi e complicità
Che ruolo può giocare in tutto ciò il singolo? Innanzitutto deve rifiutare la logica per la quale il diritto penale internazionale sia uno strumento inefficace e la Corte che lo esercita un inutile carrozzone. E deve fare pressione perché chi scende in guerra, ne accetta le brutalità o addirittura le alimenta, accetti anche il rischio di subire pene che si misurano in anni, mesi e giorni di carcere e non sia chiamato a risponderne solo davanti al tribunale della Storia.
Del tema, in questi termini, si sono occupati, nella chiesa di San Giorgio, ospiti dell’Ordine degli avvocati nell’ambito del Festival della pace, il professore di diritto penale di UniBs Luca Masera e il portavoce di Amnesty International Riccardo Noury. Introdotti dall’avvocato Valeria Cominotti, i due hanno affidato alla platea un quadro per nulla confortante.
Il diritto internazionale
Dopo l’inquadramento storico della giustizia internazionale, dal processo di Norimberga al trattato di Roma e all’istituzione del tribunale dell’Aia, passando per i tribunali speciali allestiti per i crimini commessi in Bosnia e in Ruanda, Masera è venuto ai giorni nostri e al salto di qualità compiuto dal diritto penale internazionale contro genocidi, crimini contro l’umanità e crimini di guerra. «Con l’incriminazione di Putin e Netanyahu abbiamo assistito ad una svolta epocale – ha spiegato il professore – per la prima volta la Corte si è attivata nel corso di un conflitto. Non dopo. Si dirà: senza il carcere per i due però conta poco. Non è vero. Innanzitutto Putin e Netanyahu sono considerati criminali, quanto meno sospetti, e fuori dai loro confini rischiano davvero il carcere. Siamo di fronte alla prova che il diritto è l’unico antidoto alla forza, alla prepotenza».
Lo sarebbe ancor di più se gli Stati, che hanno ratificato il trattato di Roma, dessero seguito agli impegni assunti. «L’ordinamento italiano – ha proseguito il prof. Masera – non ha mai codificato i reati previsti dall’accordo romano. Sono passati quasi trent’anni da allora, ma nel nostro codice penale non ci sono i crimini contro l’umanità, quelli commessi nell’ambito di un attacco esteso e sistematico contro la popolazione civile, quelli dei quali sono chiamati a rispondere i capi di Stato, non i singoli soldati. Ogni disegno di legge per introdurli è stato affossato. E perché? Nei crimini contro l’umanità ci sono anche quelli commessi in Libia, e per quali sono in corso dei procedimenti all’Aia. Quei crimini sono stati compiuti con i nostri soldi, le nostre armi, le nostre motovedette, nella piena consapevolezza da parte dei nostri dirigenti politici del trattamento atroce che in Libia viene riservato da almeno 10 anni ai migranti. Quindi – ha concluso il docente – sarei un po’ più prudente a dire che noi non c’entriamo nulla con i crimini contro l’umanità. Forse è proprio questa la ragione per la quale nel nostro ordinamento è meglio non ci siano proprio i reati che li puniscono».
Ostacolare l’impunità
Scalfire l’impunità. Per Riccardo Noury è questo lo scopo della giustizia internazionale. «Per dare una prospettiva a chi ha subito. Ci sono milioni di persone in tutto il mondo che attendono che la Corte penale internazionale faccia il suo corso e renda loro giustizia – ha ammonito il portavoce di Amnesty International – ed è compito nostro premere sui governi che hanno l’obbligo di collaborare con il Tribunale dell’Aia perché non indugino. Perché non facciano come abbiamo fatto noi, ad inizio del 2025, rimandando a casa Almasri con un volo di Stato; liberando un ricercato che era stato arrestato a Torino per crimini contro l’umanità. Un ricercato che peraltro ora è libero ed impunito. Il suo collega El Hishri è sotto processo davanti alla Cpi perché la Germania, a differenza nostra, ha eseguito il suo mandato di arresto».
Per Noury il sistema a tutela dei diritti umani creato per dare un senso a quel «mai più» pronunciato dopo la Shoah e le bombe atomiche oggi è sotto attacco. «Per colpire i diritti si colpisce la giustizia internazionale. Come? Cercando di aggirarne le regole – ha spiegato Noury –. Gli Stati Uniti, con una preoccupante apertura dell’Unione Europea, vuole sottrarre da responsabilità per i crimini commessi sui fronti di guerra i cittadini degli stati che non hanno ratificato gli accordi di Roma. Cercano l’impunità. Bisogna impedirglielo, anzitutto firmando l’appello che si trova sul sito di Amnesty rivolto ai governi perché si impegnino a rendere effettive le sanzioni e non ceda alla proposta di Washington. Se passa il concetto che la giustizia invece di essere una precondizione della pace è un ostacolo al suo raggiungimento allora iniziano davvero tempi molto bui, per la pace, per la giustizia e per i diritti di ognuno».